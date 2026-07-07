Water Music Besançon
vendredi 11 septembre 2026 · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Water Music
Place de la Révolution Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11 20:20:00
Date(s) :
2026-09-11
1 h 20 (sans entracte) | Accès libre, plein air
Le Concert Spirituel, ensemble
Hervé Niquet, direction
MUSIQUE BAROQUE
Marc-Antoine Charpentier
Te Deum Marches pour les trompettes (extrait)
Georg Friedrich Haendel
Water Music Suites n° 1, 2 et 3
Music for the Royal Fireworks
Pour ouvrir avec faste ce 79e Festival, la place de la Révolution sera l’écrin d’un concert baroque et festif avec deux des œuvres les plus illustres du répertoire de musique ancienne, composées en 1715 par le génial Haendel pour divertir la cour du roi George. Hervé Niquet et Le Concert Spirituel nous proposent leur programme phare, entendu dans les plus grandes salles européennes, pour faire revivre la magie des fêtes princières, dans la plus pure tradition baroque. Leur interprétation, qui s’appuie sur toute la puissance et la plénitude du son des instruments anciens, dessine une sonorité aux couleurs vives et chatoyantes.
Annulation en cas d’intempéries .
Place de la Révolution Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Water Music
L’événement Water Music Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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