Expositions photographie THE SNAKE CHURCH Galerie de l’ancienne poste Besançon

Besançon

Expositions photographie THE SNAKE CHURCH

Galerie de l’ancienne poste 98 grande rue Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-09

Cette exposition photographique plonge le visiteur dans l’atmosphère confidentielle des églises de Virginie-Occidentale, où se perpétue le rituel de la manipulation de serpents. À travers une série de clichés capturés en juin 2019, le parcours documente la ferveur radicale de communautés pentecôtistes isolées. Les images témoignent de l’intensité des offices transes collectives, musique rock-country et affrontement direct avec des espèces venimeuses comme le serpent à sonnette des bois. L’exposition retrace le quotidien de ces fidèles pour qui le venin et la strychnine sont les ultimes tests d’une foi littérale. Au-delà du spectaculaire, le travail photographique explore les thèmes de la rédemption, de la lutte contre les addictions et du sacrifice, illustrés par l’histoire tragique de lignées de pasteurs dévoués à leur dogme jusqu’à la mort. .

Galerie de l’ancienne poste 98 grande rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté presidence@grain-dpixel.fr

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English : Expositions photographie THE SNAKE CHURCH

L’événement Expositions photographie THE SNAKE CHURCH Besançon a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON