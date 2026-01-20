Les Vertiges de BASHUNG Grand Kursaal Besançon
Les Vertiges de BASHUNG Grand Kursaal Besançon jeudi 7 mai 2026.
Les Vertiges de BASHUNG
Grand Kursaal 2,Place du théâtre Besançon Doubs
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-05-07 20:30:00
Culture Club Besac propose LES VERTIGES DE BASHUNG
Concert en hommage à un géant du rock français
C’est une véritable invitation à plonger dans l’univers unique et envoûtant d’Alain Bashung, artiste inclassable, poète électrique, figure mythique de la chanson française.
À travers ce spectacle hommage, nous vous invitons à (re)découvrir ses titres les plus emblématiques.
Sur scène, ce sont 6 musiciens passionnés et chevronnés qui rendent hommage à Alain Bashung avec leur spectacle Les Vertiges de Bashung avec Thierry Davoux au chant/guitare, Suzon Buatois au violoncelle, Jean-Paul Florès à la guitare, Pascal Poulain à la batterie, Rouge Baiser aux claviers et Jack Quevy à la basse.
Un voyage musical où chaque mot compte, où chaque note résonne, où l’ombre de Bashung plane, entre rock, poésie et mystère.
Un moment suspendu. Un hommage vibrant. La célébration d’un artiste éternel Ouverture des portes à 19h -Buvette et petite restauration sur place -Concert à 20h30 – .
Grand Kursaal 2,Place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
