Les Vertiges de BASHUNG Grand Kursaal Besançon

Grand Kursaal 2,Place du théâtre Besançon Doubs

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

2026-05-07

Culture Club Besac propose LES VERTIGES DE BASHUNG

Concert en hommage à un géant du rock français

C’est une véritable invitation à plonger dans l’univers unique et envoûtant d’Alain Bashung, artiste inclassable, poète électrique, figure mythique de la chanson française.

À travers ce spectacle hommage, nous vous invitons à (re)découvrir ses titres les plus emblématiques.

Sur scène, ce sont 6 musiciens passionnés et chevronnés qui rendent hommage à Alain Bashung avec leur spectacle Les Vertiges de Bashung avec Thierry Davoux au chant/guitare, Suzon Buatois au violoncelle, Jean-Paul Florès à la guitare, Pascal Poulain à la batterie, Rouge Baiser aux claviers et Jack Quevy à la basse.

Un voyage musical où chaque mot compte, où chaque note résonne, où l’ombre de Bashung plane, entre rock, poésie et mystère.

Un moment suspendu. Un hommage vibrant. La célébration d’un artiste éternel Ouverture des portes à 19h -Buvette et petite restauration sur place -Concert à 20h30 – .

