Trail des forts Rodia Besançon
Trail des forts Rodia Besançon vendredi 8 mai 2026.
Trail des forts
Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Plus grande course nature de l’est de la France, le Trail des forts de Besançon propose cinq parcours atypiques de 60, 36, 21, 11, et 4km contre-la-montre, mixant harmonieusement nature et patrimoine et permettant de découvrir les fortifications inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. .
Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail des forts
L’événement Trail des forts Besançon a été mis à jour le 2025-12-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON