Trail des forts Rodia Besançon

Trail des forts

Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Plus grande course nature de l’est de la France, le Trail des forts de Besançon propose cinq parcours atypiques de 60, 36, 21, 11, et 4km contre-la-montre, mixant harmonieusement nature et patrimoine et permettant de découvrir les fortifications inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. .

Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail des forts

L’événement Trail des forts Besançon a été mis à jour le 2025-12-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON