Foire comtoise Micropolis Besançon
Foire comtoise Micropolis Besançon vendredi 8 mai 2026.
Foire comtoise
Micropolis 3 boulevard Ouest Besançon Doubs
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-17
Les mystères de Pompéi & son village napolitain.
Du 8 au 17 mai 2026. La Foire Comtoise, c’est 9 jours d’animations, d’échanges, de découvertes, de démonstrations, de rencontres et de dégustations ! .
Micropolis 3 boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 08 09
