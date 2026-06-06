Portes Ouvertes du Beorn Sport Club La Grange de Beorn Besançon
vendredi 4 septembre 2026 · La Grange de Beorn · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Portes Ouvertes du Beorn Sport Club
La Grange de Beorn 16 rue des Tamaris Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04
Venez découvrir l’univers du Beorn Sport Club à l’occasion de ses portes ouvertes ! Au programme visite de la salle, rencontre avec les professeurs et initiations à de nombreuses disciplines telles que le yoga, le Pilates, la boxe, le renforcement musculaire et bien d’autres activités. Une belle opportunité de tester différentes pratiques sportives, d’échanger avec l’équipe et de partager un moment convivial autour d’un petit cookie. .
La Grange de Beorn 16 rue des Tamaris Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contactcharly@lagrangedebeorn.fr
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English : Portes Ouvertes du Beorn Sport Club
L’événement Portes Ouvertes du Beorn Sport Club Besançon a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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