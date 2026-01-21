Visite de l’exposition en compagnie de l’artiste Abdessamad El Montassir Frac Franche-Comté Besançon
Visite de l’exposition en compagnie de l’artiste Abdessamad El Montassir
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon Doubs
Début : 2026-02-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 16:30:00
Date(s) :
2026-02-01 2026-03-01
La Traversée des expositions sera exceptionnellement confiée à l’artiste Abdessamad El Montassir, pour une rencontre privilégiée au cœur de sa démarche artistique et de son exposition Une pierre sous la langue . .
Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
