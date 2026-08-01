MONIQUE, nouveau festival émergent et pluridisciplinaire La Grange Huguenet Besançon

Informations pratiques

Besançon

MONIQUE, nouveau festival émergent et pluridisciplinaire

La Grange Huguenet 32 Avenue de Montrapon Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

Nouveau Festival à Besançon mêlant ateliers artistiques ( théâtre écriture Masterclass de chant lyrique)- marché de créateurs créatrices restauration/ buvette 100% locale système Cashless à l’entrée un environnement de confiance pour toutes les minorités une vision la plus verte possible. Concerts et Théâtre en soirées .

La Grange Huguenet 32 Avenue de Montrapon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@monique-festival.fr

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English :

L’événement MONIQUE, nouveau festival émergent et pluridisciplinaire Besançon a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON