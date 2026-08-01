MONIQUE, nouveau festival émergent et pluridisciplinaire La Grange Huguenet Besançon
vendredi 28 août 2026 · La Grange Huguenet · Besançon
Informations pratiques
Besançon
MONIQUE, nouveau festival émergent et pluridisciplinaire
La Grange Huguenet 32 Avenue de Montrapon Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
Nouveau Festival à Besançon mêlant ateliers artistiques ( théâtre écriture Masterclass de chant lyrique)- marché de créateurs créatrices restauration/ buvette 100% locale système Cashless à l’entrée un environnement de confiance pour toutes les minorités une vision la plus verte possible. Concerts et Théâtre en soirées .
La Grange Huguenet 32 Avenue de Montrapon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@monique-festival.fr
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English :
L’événement MONIQUE, nouveau festival émergent et pluridisciplinaire Besançon a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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