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AGENDA · Besançon

MONIQUE, nouveau festival émergent et pluridisciplinaire La Grange Huguenet Besançon

vendredi 28 août 2026 · La Grange Huguenet · Besançon

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
La Grange Huguenet
Adresse
32 Avenue de Montrapon
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif

Besançon

MONIQUE, nouveau festival émergent et pluridisciplinaire

La Grange Huguenet 32 Avenue de Montrapon Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-28

Nouveau Festival à Besançon mêlant ateliers artistiques ( théâtre écriture Masterclass de chant lyrique)- marché de créateurs créatrices restauration/ buvette 100% locale système Cashless à l’entrée un environnement de confiance pour toutes les minorités une vision la plus verte possible. Concerts et Théâtre en soirées   .

La Grange Huguenet 32 Avenue de Montrapon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   info@monique-festival.fr

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English :

L’événement MONIQUE, nouveau festival émergent et pluridisciplinaire Besançon a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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