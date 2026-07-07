Les Heures d’Orgue de l’été 2026 Rue de la Convention Besançon
dimanche 19 juillet 2026 · Rue de la Convention · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Les Heures d’Orgue de l’été 2026
Rue de la Convention Cathédrale Saint Jean Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30
Les Amis de l’Orgue de Besançon vous proposent les Heures d’Orgue de l’été 2026, programmées tous les dimanches à 16h30, entre le 19 juillet et le 30 août, à la cathédrale de Besançon. On entendra l’orgue historique Riepp-Kern et le grand orgue Gonzalez. .
Rue de la Convention Cathédrale Saint Jean Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Heures d’Orgue de l’été 2026
L’événement Les Heures d’Orgue de l’été 2026 Besançon a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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