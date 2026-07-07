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AGENDA · Besançon

Les Heures d’Orgue de l’été 2026 Rue de la Convention Besançon

dimanche 19 juillet 2026 · Rue de la Convention · Besançon

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Rue de la Convention
Adresse
Cathédrale Saint Jean
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Les Heures d’Orgue de l’été 2026

Rue de la Convention Cathédrale Saint Jean Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30

Les Amis de l’Orgue de Besançon vous proposent les Heures d’Orgue de l’été 2026, programmées tous les dimanches à 16h30, entre le 19 juillet et le 30 août, à la cathédrale de Besançon. On entendra l’orgue historique Riepp-Kern et le grand orgue Gonzalez.   .

Rue de la Convention Cathédrale Saint Jean Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les Heures d’Orgue de l’été 2026

L’événement Les Heures d’Orgue de l’été 2026 Besançon a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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