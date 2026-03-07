Bâtisseurs et bâtisseuses _ Quand l’architecte fait de ses mains Maison de l’architecture Besançon dimanche 19 juillet 2026.

Besançon

Bâtisseurs et bâtisseuses _ Quand l’architecte fait de ses mains

Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-19

Issue de la recherche doctorale de Marion Mougey, l’exposition part à la rencontre de diplômé.es en architecture qui réancrent leurs pratiques dans le faire. Conçue comme un parcours à travers la thèse, elle en dévoile les fragments pour mieux comprendre les trajectoires de ces bâtisseurs et bâtisseuses . Il y est question de maçonnerie en terre crue, de bois vert, de savoir-faire artisanaux et locaux, mais aussi de réappropriation, de soin et de transmission. .

Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 83 40 60 contact@maisondelarchi-fc.fr

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English : Bâtisseurs et bâtisseuses _ Quand l’architecte fait de ses mains

L’événement Bâtisseurs et bâtisseuses _ Quand l’architecte fait de ses mains Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON