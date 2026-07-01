Visite de chantier Piccolascala, Chemin des Ragots à Besançon, Besançon

Informations pratiques

Visite de chantier Piccolascala Samedi 18 juillet, 10h00 Chemin des Ragots à Besançon Doubs

Réservé aux adhérents, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T12:00:00+02:00

Visite de chantier Piccolascala

Avec Léa Landry et Nicolas Vichard

Visite en écho à l’exposition Bâtisseurs et bâtisseuses | Quand l’architecte fait de ses mains

Léa Landry et Nicolas Vichard, architectes de Piccolascala, ont commencé les travaux en juillet 2022 une réhabilitation lourde d’une maison construite en 1968. Ils réalisent tout eux-même à l’exception du sol en béton ciré et de l’insufflation de fibre de bois (ITE) qui ont été réalisés par des entreprises. Une aide leur a également été apportée par un artisan pour les enduits intérieurs (chantier participatif).

Liste non exhaustive des travaux réalisés :

démolition,

maçonnerie,

remplacement des toitures,

menuiseries extérieures,

ITE,

bardage bois,

électricité,

CVC,

cloisonnement,

menuiseries intérieures…

En ce moment, Léa Landry et Nicolas Vichard sont en train de finir le bardage extérieur, la terrasse métallique et ils espèrent commencer les finitions intérieures bois dès que possible.

Réserver aux adhérents.

Chemin des Ragots à Besançon chemin des Ragots Besançon Besançon 25000 Bregille Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/piccolascala/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}]

Avec Léa Landry et Nicolas Vichard réhabilitation fairedesesmains

Piccolscala