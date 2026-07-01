Zapp’art Auditorium Besançon
mercredi 15 juillet 2026 · Auditorium · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Zapp’art
Auditorium 1 Passage des Arts Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 19:10:00
Date(s) :
2026-07-15
1 h 10 (sans entracte)
Gruppe der 12, Conservatoire de Mayence
Ensemble de saxophones, Conservatoire Grand Besançon Métropole
Œuvres de Bernstein, David Salleras, Régis Campo, Telemann, Anne Kox-Schindelin, Schumann, Paul McCartney, Arnaud Meier…
C’est une belle rencontre qui s’annonce entre deux groupes d’étudiants en musique dans le cadre d’un partenariat entre les conservatoires de Besançon et de Mayence. Les bisontins proposeront plusieurs pièces pour ensemble de saxophones, dont une œuvre originale de Régis Campo, tandis que le groupe des douze proposera un large éventail de formes et de styles, du baroque jusqu’à la musique pop.
Concert organisé par le Conservatoire Grand Besançon Métropole en partenariat avec le Festival .
Auditorium 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zapp’art
L’événement Zapp’art Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Mardis des rives En plein air Besançon 7 juillet 2026
- Portes ouvertes RCF Besançon cour d’honneur Besançon 7 juillet 2026
- Conférence Grand Séminaire de Besançon Salle B Centre diocésain Besançon 7 juillet 2026
- Visite guidée surprise Office de Tourisme Besançon 7 juillet 2026
- SPECTACLE EN CUISINE cour d’honneur Besançon 7 juillet 2026