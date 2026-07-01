Zapp’art Auditorium Besançon

Informations pratiques

Besançon

Zapp’art

Auditorium 1 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 19:10:00

Date(s) :

2026-07-15

1 h 10 (sans entracte)

Gruppe der 12, Conservatoire de Mayence

Ensemble de saxophones, Conservatoire Grand Besançon Métropole

Œuvres de Bernstein, David Salleras, Régis Campo, Telemann, Anne Kox-Schindelin, Schumann, Paul McCartney, Arnaud Meier…

C’est une belle rencontre qui s’annonce entre deux groupes d’étudiants en musique dans le cadre d’un partenariat entre les conservatoires de Besançon et de Mayence. Les bisontins proposeront plusieurs pièces pour ensemble de saxophones, dont une œuvre originale de Régis Campo, tandis que le groupe des douze proposera un large éventail de formes et de styles, du baroque jusqu’à la musique pop.

Concert organisé par le Conservatoire Grand Besançon Métropole en partenariat avec le Festival .

Auditorium 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Zapp’art

L’événement Zapp’art Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)