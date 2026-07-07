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AGENDA · Besançon

Apéro-jazz Menalua Besançon

samedi 18 juillet 2026 · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Granvelle
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Apéro-jazz Menalua

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :
2026-07-18

JAZZ MODERNE AUX INFLUENCES LATINES

En naviguant entre jazz moderne, influences latines et chanson intimiste, Menalua trace un sillon singulier dans le paysage actuel du jazz français. Ce groupe surprend par sa capacité à visiter des territoires fort complexes, tout en pouvant se révéler au contraire plus accessible. Menalua fait à la fois écho à une forme d’onirisme et aux musiques brésiliennes qui ont profondément marqué les artistes qui forment le groupe. Cette musique métissée se met au service de textes écrits aussi bien en français qu’en anglais.

Accès libre, plein air
Annulations en cas d’intempéries   .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Apéro-jazz Menalua

L’événement Apéro-jazz Menalua Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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