Informations pratiques

Besançon

Apéro-jazz Menalua

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-18

JAZZ MODERNE AUX INFLUENCES LATINES

En naviguant entre jazz moderne, influences latines et chanson intimiste, Menalua trace un sillon singulier dans le paysage actuel du jazz français. Ce groupe surprend par sa capacité à visiter des territoires fort complexes, tout en pouvant se révéler au contraire plus accessible. Menalua fait à la fois écho à une forme d’onirisme et aux musiques brésiliennes qui ont profondément marqué les artistes qui forment le groupe. Cette musique métissée se met au service de textes écrits aussi bien en français qu’en anglais.

Accès libre, plein air

Annulations en cas d’intempéries .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Apéro-jazz Menalua

L’événement Apéro-jazz Menalua Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)