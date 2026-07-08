Quatuor Zaïde Auditorium, cité des arts Besançon
lundi 13 juillet 2026 · Auditorium, cité des arts · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Quatuor Zaïde
Auditorium, cité des arts 1 Passage des Arts Besançon Doubs
Tarif : 13 – 13 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 11:00:00
fin : 2026-07-13 11:15:00
Date(s) :
2026-07-13
Le Quatuor Zaïde affirme avec éclat sa singularité inspirante au gré d’une remarquable carrière internationale. Il nous propose un double programme passionnant autour de l’Everest musical de Schubert empreint d’une dualité permanente entre lumière et ténèbres, La jeune fille et la Mort est traversé d’un élan vital dans une écriture musicale puissante. L’autre temps fort sera un nouveau quatuor co-commandé à Régis Campo pour la fin de sa résidence. À Baume-les-Dames, une pièce de Fanny Mendelssohn, débordante de vitalité et de tendresse, complètera le programme, tandis qu’à Besançon le concert se conclura avec une œuvre signature de Dvorák, mêlant exotisme de l’Amérique et âme slave.
En partenariat avec le Conservatoire Grand Besançon Métropole .
Auditorium, cité des arts 1 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Quatuor Zaïde
L’événement Quatuor Zaïde Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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