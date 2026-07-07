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AGENDA · Besançon

Apéro-jazz Pablo trio Besançon

dimanche 19 juillet 2026 · Besançon

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Granvelle
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Apéro-jazz Pablo trio

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 20:30:00

Date(s) :
2026-07-19

JAZZ ACTUEL

À la croisée des mondes, le Pablo Murgier Pazdera Trio fait dialoguer le jazz contemporain avec la musique classique et les énergies du rock, de la pop et des musiques latino-américaines, entre puissance lumineuse et fragilité silencieuse. Plus qu’un style, le jazz est ici une manière d’habiter le présent, un espace d’émancipation où chaque note interroge, libère et relie. Il explore des territoires sonores singuliers, offrant une musique qui parle, qui touche et qui partage le sensible. Son répertoire, centré sur de nouvelles compositions, s’ouvre également à des inspirations puisées chez Sakamoto, Björk, Led Zeppelin, Hitchcock, Zeniter, ainsi qu’aux imaginaires musicaux d’Amérique du Sud.

Accès libre, plein air
Annulations en cas d’intempéries   .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Apéro-jazz Pablo trio

L’événement Apéro-jazz Pablo trio Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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