Apéro-jazz Pablo trio Besançon
dimanche 19 juillet 2026 · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Apéro-jazz Pablo trio
Place Granvelle Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 20:30:00
Date(s) :
2026-07-19
JAZZ ACTUEL
À la croisée des mondes, le Pablo Murgier Pazdera Trio fait dialoguer le jazz contemporain avec la musique classique et les énergies du rock, de la pop et des musiques latino-américaines, entre puissance lumineuse et fragilité silencieuse. Plus qu’un style, le jazz est ici une manière d’habiter le présent, un espace d’émancipation où chaque note interroge, libère et relie. Il explore des territoires sonores singuliers, offrant une musique qui parle, qui touche et qui partage le sensible. Son répertoire, centré sur de nouvelles compositions, s’ouvre également à des inspirations puisées chez Sakamoto, Björk, Led Zeppelin, Hitchcock, Zeniter, ainsi qu’aux imaginaires musicaux d’Amérique du Sud.
Accès libre, plein air
Annulations en cas d’intempéries .
Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Apéro-jazz Pablo trio
L’événement Apéro-jazz Pablo trio Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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