Informations pratiques

Besançon

Apéro-jazz Pablo trio

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19 20:30:00

Date(s) :

2026-07-19

JAZZ ACTUEL

À la croisée des mondes, le Pablo Murgier Pazdera Trio fait dialoguer le jazz contemporain avec la musique classique et les énergies du rock, de la pop et des musiques latino-américaines, entre puissance lumineuse et fragilité silencieuse. Plus qu’un style, le jazz est ici une manière d’habiter le présent, un espace d’émancipation où chaque note interroge, libère et relie. Il explore des territoires sonores singuliers, offrant une musique qui parle, qui touche et qui partage le sensible. Son répertoire, centré sur de nouvelles compositions, s’ouvre également à des inspirations puisées chez Sakamoto, Björk, Led Zeppelin, Hitchcock, Zeniter, ainsi qu’aux imaginaires musicaux d’Amérique du Sud.

Accès libre, plein air

Annulations en cas d’intempéries .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Apéro-jazz Pablo trio

L’événement Apéro-jazz Pablo trio Besançon a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)