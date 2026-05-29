Chasse au trésor au Centre Diocésain centre diocésain Besançon

Besançon

Chasse au trésor au Centre Diocésain

centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Prêts à relever le défi ? Une quête insolite vous attend au festival Grammont en Scènes #4 ! Petits et grands, lancez-vous dans une grande chasse au trésor à la découverte des recoins cachés du Centre diocésain. Suivez les indices, résolvez l’enquête et tentez de mettre la main sur le précieux butin.

Partez à la découverte du Centre diocésain en menant une enquête inédite petits (accompagnés) et grands partiront en autonomie, livret d’enquêteur en main, à la quête d’un trésor dissimulé dans ce cadre architectural et historique hors du commun.

Petits et grands, partez vivre une nouvelle aventure historique à la découverte du Centre diocésain !Bonne chance à tous les enquêteurs ! .

centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Chasse au trésor au Centre Diocésain

L’événement Chasse au trésor au Centre Diocésain Besançon a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON