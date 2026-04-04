Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Théâtre Ledoux Besançon
Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Théâtre Ledoux Besançon vendredi 29 mai 2026.
Besançon
Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La
Théâtre Ledoux Rue mégevand Besançon Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-09-10 19:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-07-02 2026-09-10
Des salles de concert aux façades qui résonnent d’histoire, Besançon vibre depuis toujours au rythme des notes. Cette visite originale vous invite à explorer la ville sous un angle inédit — celui de la musique, de ses lieux emblématiques et de l’architecture qui les abrite.
À vos côtés un guide-conférencier et Ama & Matéo, musiciens bisontins du groupe Primate. Ensemble, ils vous entraînent dans un parcours mêlant anecdotes rythmées, animations participatives et mini-concerts surprises. Une expérience à partager entre amis, en famille ou entre passionnés ! .
Théâtre Ledoux Rue mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La
L’événement Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Besançon a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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