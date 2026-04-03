Week-end Grand siècle Citadelle Besançon
Week-end Grand siècle Citadelle Besançon samedi 27 juin 2026.
Besançon
Week-end Grand siècle
Citadelle 99 Rue des fusillés de la Résistance Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Nombreuses sont les femmes qui ont de près ou de loin un rapport avec la Citadelle que ce soit les louves comtoises, les femmes d’aubergistes, les accusées de l’affaire des poisons ou la femme du gouverneur, laissez-vous conter quelques destinées singulières et le quotidien des femmes durant les XVIIe et XVIIIe siècles. Au programme scènes de théâtre et animations. .
Citadelle 99 Rue des fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 83 33
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English : Week-end Grand siècle
L’événement Week-end Grand siècle Besançon a été mis à jour le 2026-04-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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