Festival Jours de danse 2026 Besançon Centre ville Besançon

Besançon

Festival Jours de danse 2026

Besançon Centre ville 10 avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-24

Les 24, 25, 26 et 27 juin 2026, le festival Jours de danse organisé par la compagnie Pernette revient avec le thème Natures .

Une édition promettant un voyage au plus près de la biodiversité, dans un rapport aux autres vivants, aux autres espèces, à d’autres relations. En sillonnant les rues et lieux phares du cœur de ville, chacun.e sera invité.e à vivre autrement son rapport à l’environnement, comme à sa propre humanité.

En assistant à des représentations mais aussi en s’initiant à des ateliers chorégraphiques en plein air pour petits et grands, chacun.e pourra prendre part à ce moment festif de la vie culturelle bisontine, célébrant le vivre ensemble.

Au programme, nous retrouverons des créations de compagnies professionnelles telles que celles de la compagnie MOOST et de l’Experience Harmaat, mais aussi des propositions amateurs comme celles du collectif Porte-Avions, de l’association grOup, ou encore du Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon.

Le festival se terminera comme chaque année par la traditionnelle soirée de clôture, animée par l’explosif collectif BOOM Rang. Rendez-vous le samedi 27 juin dans la cour du Palais Granvelle pour une soirée vibrante, dansante et chaleureuse !

À très bientôt ! .

Besançon Centre ville 10 avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 70 info@compagnie-pernette.com

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English : Festival Jours de danse 2026

L’événement Festival Jours de danse 2026 Besançon a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON