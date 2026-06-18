Orgue en ville: Laudate! église saint Louis Besançon

Besançon

Orgue en ville: Laudate!

église saint Louis 28 Avenue de Montrapon Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

CONCERT D’OUVERTURE

LAUDATE !

Oeuvres de Mozart, Vivaldi, Haendel, Rossini

Ensemble vocal EVE

Isabelle Druet, mezzo-soprano

Loulou Carré, danse

Pierre-Yves Fleury, orgue

Edlira Priftuli, direction

Du Lacrimosa du Requiem de Mozart à l’Agnus Dei de la Petite Messe Solennelle de Rossini en passant par le Cum Dederit de Vivaldi, venez réécouter les plus belles pages de la musique sacrée arrangées pour une voix soliste, choeur et orgue et mises en lumière par des interventions dansées. Ce programme qui n’est ni une Messe ou un Oratorio, ni un Requiem ou un Stabbat Mater, et qui puise le matériau dans ces chef-d’œuvres, se déploie dans l’espace et le temps, tel un véritable chemin spirituel. .

église saint Louis 28 Avenue de Montrapon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Orgue en ville: Laudate!

L’événement Orgue en ville: Laudate! Besançon a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON