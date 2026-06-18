Orgue en ville: Laudate! église saint Louis Besançon
Orgue en ville: Laudate! église saint Louis Besançon mercredi 1 juillet 2026.
Besançon
Orgue en ville: Laudate!
église saint Louis 28 Avenue de Montrapon Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
CONCERT D’OUVERTURE
LAUDATE !
Oeuvres de Mozart, Vivaldi, Haendel, Rossini
Ensemble vocal EVE
Isabelle Druet, mezzo-soprano
Loulou Carré, danse
Pierre-Yves Fleury, orgue
Edlira Priftuli, direction
Du Lacrimosa du Requiem de Mozart à l’Agnus Dei de la Petite Messe Solennelle de Rossini en passant par le Cum Dederit de Vivaldi, venez réécouter les plus belles pages de la musique sacrée arrangées pour une voix soliste, choeur et orgue et mises en lumière par des interventions dansées. Ce programme qui n’est ni une Messe ou un Oratorio, ni un Requiem ou un Stabbat Mater, et qui puise le matériau dans ces chef-d’œuvres, se déploie dans l’espace et le temps, tel un véritable chemin spirituel. .
église saint Louis 28 Avenue de Montrapon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Orgue en ville: Laudate!
L’événement Orgue en ville: Laudate! Besançon a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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