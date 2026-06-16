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Symphonie pour jeunes artistes Théâtre Ledoux Besançon

Symphonie pour jeunes artistes Théâtre Ledoux Besançon jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Théâtre Ledoux

Adresse : 49 Rue Megevand

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Symphonie pour jeunes artistes

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Elles sont une vingtaine de jeunes filles, de 8 à 14 ans. Elles ont appris à l’école des arts de la Scène à s’exprimer, à se dépasser par le chant, la danse, le théâtre, la musique et l’écriture. Elles ont tissé leurs histoires singulières pour en faire la matière d’un spectacle, former leur constellation. Elles vous attendent, elles ont tellement à raconter. venez!   .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 25 42 06  compagnie.variation47@gmail.com

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English : Symphonie pour jeunes artistes

L’événement Symphonie pour jeunes artistes Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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