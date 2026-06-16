Symphonie pour jeunes artistes Théâtre Ledoux Besançon
Symphonie pour jeunes artistes Théâtre Ledoux Besançon jeudi 2 juillet 2026.
Besançon
Symphonie pour jeunes artistes
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Elles sont une vingtaine de jeunes filles, de 8 à 14 ans. Elles ont appris à l’école des arts de la Scène à s’exprimer, à se dépasser par le chant, la danse, le théâtre, la musique et l’écriture. Elles ont tissé leurs histoires singulières pour en faire la matière d’un spectacle, former leur constellation. Elles vous attendent, elles ont tellement à raconter. venez! .
Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 25 42 06 compagnie.variation47@gmail.com
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English : Symphonie pour jeunes artistes
L’événement Symphonie pour jeunes artistes Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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