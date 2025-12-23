24h du Temps Musée du temps Besançon

24h du Temps

Musée du temps 96 Grande Rue Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Les 24h du temps sont l’occasion pour tous les horlogers qu’ils soient créateurs, fabricants, artisans, acteurs de la formation et de la recherche ou passionnés d’exposer leurs savoir-faire inscrits à l’Unesco dans la cour du Palais Granvelle, ce superbe écrin du musée du Temps. Chaque année, le grand public autant que les amateurs, experts peuvent découvrir la richesse de cet artisanat grâce à de nombreuses animations, démonstrations… .

English : 24h du Temps

