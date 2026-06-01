Bâtisseurs et bâtisseuses | Quand l’architecte fait de ses mains, Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon

Bâtisseurs et bâtisseuses | Quand l’architecte fait de ses mains 19 juin – 24 juillet Maison de l’Architecture de Franche-Comté Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T19:30:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T13:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00

Bâtisseurs et bâtisseuses | Quand l’architecte fait de ses mains

Exposition conçue par Marion Mougey, doctorante en architecture

Vernissage le jeudi 18 juin à 19h30 prédédé par une rencontre inaugurale Retour sur une recherche en cours avec Marion Mougey et Emy galliot

Pourquoi des architectes s’écartent-iels des cadres traditionnels pour travailler de leurs mains la pierre, la paille, la terre ou le bois ?

Qu’est-ce qui les conduit à quitter les agences d’architecture au profit des chantiers ?

Issue d’une recherche doctorale en cours, l’exposition part à la rencontre de ces « bâtisseurs et bâtisseuses » qui réancrent l’architecture dans le faire. Conçue comme un parcours à travers la thèse, elle en dévoile des fragments pour mieux comprendre les trajectoires et pratiques de ces bâtisseurs et bâtisseuses. Il y est question de maçonnerie en terre crue, de travail du bois vert, de savoir-faire artisanaux, mais aussi de réappropriation, de soin et de transmission.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/batisseurs-et-batisseuses-quand-larchitecte-fait-de-ses-mains/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 83 40 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]

Exposition conçue par Marion Mougey, doctorante en architecture exposition architecte