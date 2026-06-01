MobiliTour Besançon 3 juin, Mairie de Besançon, Besançon
MobiliTour Besançon 3 juin, Mairie de Besançon, Besançon mercredi 3 juin 2026.
MobiliTour Besançon 3 juin Mercredi 3 juin, 13h30 Mairie de Besançon Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T13:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T13:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:00:00+02:00
Rejoignez nos aventuriers sur le MobiliTour, événement retraçant les étapes du Tour de France durant 1 mois et demi !
Rendez-vous vers 13h30-14h à la mairie de Besançon !
Le but n’est pas forcément que vous fassiez toute l’étape, même un petit bout de 10km est possible, tout le monde est la bienvenue !
Voici le lien pour suivre l’étape de nos aventuriers de Besançon à Belfort : https://www.openrunner.com/route-details/23477726
En vous attendant nombreux pour partager un moment de convivialité avec eux cet après-midi là
Mairie de Besançon 2 rue megevand Besançon 25000 Chamars Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0769076061 »}] [{« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23477726 »}]
Venez pédaler avec nos aventuriers dans le cadre du MobiliTour (ouvert à tous), rendez-vous à Besançon pour rouler, sans compétiton et dans la bonne humeur en direction de Belfort !
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