Besançon

Visite du musée Maty, 24h du Temps

5 Boulevard Président John F. Kennedy Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Visite du musée MATY dans le cadre des 24H du Temps. Dédié à l’histoire riche et inventive de Maty, le nouveau musée de la célèbre maison de bijouterie-horlogerie bisontine vous présente 5000 pièces sur 300 m2. Le musée, installé au rez-de-chaussée du siège Maty boulevard Kennedy, propose une immersion dans 70 ans d’innovation et de savoir-faire.Les pièces soigneusement sélectionnées retracent l’histoire de Maty, depuis ses débuts en 1951.

Le musée plonge dans les étapes clés de l’entreprise les débuts pionniers de la vente par correspondance, les années de fabrication sur-mesure ou encore les premiers pas de Maty en ligne. .

5 Boulevard Président John F. Kennedy Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite du musée Maty, 24h du Temps

L’événement Visite du musée Maty, 24h du Temps Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON