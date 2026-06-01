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Visite du musée Maty, 24h du Temps Besançon

Visite du musée Maty, 24h du Temps Besançon samedi 20 juin 2026.

Adresse : 5 Boulevard Président John F. Kennedy

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 3 3 3 Tarif réduit Tarif spécial

Besançon

Visite du musée Maty, 24h du Temps

5 Boulevard Président John F. Kennedy Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit
Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Visite du musée MATY dans le cadre des 24H du Temps. Dédié à l’histoire riche et inventive de Maty, le nouveau musée de la célèbre maison de bijouterie-horlogerie bisontine vous présente 5000 pièces sur 300 m2. Le musée, installé au rez-de-chaussée du siège Maty boulevard Kennedy, propose une immersion dans 70 ans d’innovation et de savoir-faire.Les pièces soigneusement sélectionnées retracent l’histoire de Maty, depuis ses débuts en 1951.
Le musée plonge dans les étapes clés de l’entreprise les débuts pionniers de la vente par correspondance, les années de fabrication sur-mesure ou encore les premiers pas de Maty en ligne.   .

5 Boulevard Président John F. Kennedy Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Visite du musée Maty, 24h du Temps

L’événement Visite du musée Maty, 24h du Temps Besançon a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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