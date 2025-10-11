Mon mercredi architecture Modèle-moi un logis Maison de l’architecture Besançon

Mon mercredi architecture Modèle-moi un logis

Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 17:00:00

2026-06-17

Avec Thomas Kern, architecte, et Céline Morlot, autrice

Crée l’habitat du personnage de ton choix ! Lors de cet atelier, après avoir imaginé ou repris un personnage et défini ses habitudes et passions, on confectionnera son lieu de vie sous forme d’une maquette en terre crue. À la fin de l’atelier, chacun.e pourra rentrer avec sa maquette. .

