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Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom Passage de la Cité des Arts Besançon

Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom Passage de la Cité des Arts Besançon

Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom Passage de la Cité des Arts Besançon jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Passage de la Cité des Arts

Adresse : 12 Av. Arthur Gaulard

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom

Passage de la Cité des Arts 12 Av. Arthur Gaulard Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :
2026-06-18 2026-08-06 2026-09-02

Des salles de concert aux façades qui résonnent d’histoire, Besançon vibre depuis toujours au rythme des notes. Cette visite originale vous invite à explorer la ville sous un angle inédit — celui de la musique, de ses lieux emblématiques et de l’architecture qui les abrite.
À vos côtés un guide-conférencier et Ama & Matéo, musiciens bisontins du groupe Primate. Ensemble, ils vous entraînent dans un parcours mêlant anecdotes rythmées, animations participatives et mini-concerts surprises. Une expérience à partager entre amis, en famille ou entre passionnés !   .

Passage de la Cité des Arts 12 Av. Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55  info@besancon-tourisme.com

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English : Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom

L’événement Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom Besançon a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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