Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom Passage de la Cité des Arts Besançon

Besançon

Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom

Passage de la Cité des Arts 12 Av. Arthur Gaulard Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-08-06 2026-09-02

Des salles de concert aux façades qui résonnent d’histoire, Besançon vibre depuis toujours au rythme des notes. Cette visite originale vous invite à explorer la ville sous un angle inédit — celui de la musique, de ses lieux emblématiques et de l’architecture qui les abrite.

À vos côtés un guide-conférencier et Ama & Matéo, musiciens bisontins du groupe Primate. Ensemble, ils vous entraînent dans un parcours mêlant anecdotes rythmées, animations participatives et mini-concerts surprises. Une expérience à partager entre amis, en famille ou entre passionnés ! .

Passage de la Cité des Arts 12 Av. Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

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English : Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom

L’événement Besançon sous toutes ses notes ! Circuit Boom Boom Boom Besançon a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON