L’île des esclaves Fort de Chaudanne Besançon Besançon

Besançon

L’île des esclaves

Fort de Chaudanne Besançon 1 rue de la cassotte Besançon Doubs

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-21

La célèbre pièce de Marivaux mise en scène par Jean-Pierre Bolard.

Décor par Daniel Ecarnot et Jean-Philippe Cléau

Chants et musique par Agnès Henry et Daniel Henry

Régie par Guy Pothier

Avec Hermine David, Daniel Ecarnot, Agnès Henry, Josette Matthieru, Peggy Quinten et Jean-Pierre Bolard.

A la suite d’un naufrage, Iphicrate et Euphrosine et leurs serviteurs respectifs trouvent refuge sur une île dirigée par d’anciens esclaves. Ils doivent se plier aux lois en vigueur qui inversent la hiérarchie sociale: les maîtres deviennent esclaves et inversement.

Ce n’est plus votre vie que nous poursuivons, c’est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire; nous vous jetons dans l’esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu’on y éprouve.

Dans ce texte d’une étrange actualité, Marivaux interroge le cœur humain et le destin.

Le théâtre Alcyon rend hommage à son fondateur , Patrick Melior décédé le 9 avril 2025. Les activités de l’atelier théâtre amateur, exigeant, continuent. Inscription en octobre pour l’année 2026-2027. .

Fort de Chaudanne Besançon 1 rue de la cassotte Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 81 19 19 theatre-alcyon@outlook.fr

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English : L’île des esclaves

L’événement L’île des esclaves Besançon a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON