L'instant archéo D'une nécropole antique du Haut-Empire à la naissance de la ville d'Auxerre (Yonne) au IVe siècle

Besançon

2026-06-16 18:30:00

2026-06-16

L’instant archéo, le cycle de conférences grand public dédié à l’archéologie.

Un partenariat MSHE, INRAP, DRAC Bourgogne-Franche-Comté, laboratoire Chrono-environnement.

Découvrez la « fabrique » de l’archéologie contemporaine sous toutes ses facettes enjeux, méthodes et progrès.

Au croisement des sciences humaines, des sciences de la terre et des sciences naturelles, l’archéologie a considérablement évolué ces dernières années dans ses questionnements, ses méthodes d’approche, ses types d’analyses et de réflexion. De nombreuses spécialités ont vu le jour et correspondent à autant de métiers différents, nécessaires pour répondre aux questions toujours plus nombreuses et complexes des chercheurs et chercheuses.

Des spécialistes rendent accessibles au plus grand nombre leurs recherches en cours ou récentes, dans la salle de conférence de la MSHE.

Thème de la conférence D’une nécropole antique du Haut-Empire à la naissance de la ville d’Auxerre (Yonne) au IVe siècle

Conférence de Loïc Gaëtan, Inrap .

1 Rue Charles Nodier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 66 51 51 contact.mshe@univ-fcomte.fr

