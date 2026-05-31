Rencontre « Retour sur une recherche en cours », Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon

Rencontre « Retour sur une recherche en cours » Vendredi 19 juin, 18h30 Maison de l’Architecture de Franche-Comté Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00

Rencontre « Retour sur une recherche en cours »

Rencontre inaugurale avec Marion Mougey suivie de l’intervention de Emy Galliot, architecte DE, spécialisée en Architectures de Terre crue (DSA) dont la pratique se déploie autour de la conception, de la sensibilisation et de l’accompagnement à la construction en terre crue.

Rencontre suivie de l’inauguration de l’exposition Bâtisseurs et bâtisseuses, Quand l’architecte fait de ses mains.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/batisseurs-et-batisseuses-retour-sur-une-recherche-en-cours/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 83 40 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]

Rencontre inaugurale avec Marion Mougey suivie d’une intervention de Emy Galliot rencontre architecture