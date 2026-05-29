SPECTACLE EN CUISINE cour d’honneur Besançon
mardi 7 juillet 2026 · cour d'honneur · Besançon
Informations pratiques
Besançon
SPECTACLE EN CUISINE
cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
SPECTACLE EN CUISINE Par l’association Une Grange à Fondremand
Un cocktail d’humour et d’opéra à déguster en plein air ! Retrouvez la Mère Paulette et son commis dans leur cuisine décalée pour un spectacle musical savoureux, proposé par la compagnie Une Grange à Fondremand. Des haricots au piano, de la poésie au rire, laissez-vous tenter par cette recette joyeuse
D’Offenbach à Rossini, des haricots à la pomme de terre, du piano à la voix, retrouvez la Mère Paulette et son commis dans leur cuisine. Une cuisine simple et généreuse où le rire et l’amour se mêlent au chant. Bon, copieux, pas cher ! .
cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : SPECTACLE EN CUISINE
L’événement SPECTACLE EN CUISINE Besançon a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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