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AGENDA · Besançon

SPECTACLE EN CUISINE cour d’honneur Besançon

mardi 7 juillet 2026 · cour d'honneur · Besançon

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
cour d'honneur
Adresse
20, Rue Mégevand
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

SPECTACLE EN CUISINE

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

SPECTACLE EN CUISINE Par l’association Une Grange à Fondremand
Un cocktail d’humour et d’opéra à déguster en plein air ! Retrouvez la Mère Paulette et son commis dans leur cuisine décalée pour un spectacle musical savoureux, proposé par la compagnie Une Grange à Fondremand. Des haricots au piano, de la poésie au rire, laissez-vous tenter par cette recette joyeuse
D’Offenbach à Rossini, des haricots à la pomme de terre, du piano à la voix, retrouvez la Mère Paulette et son commis dans leur cuisine. Une cuisine simple et généreuse où le rire et l’amour se mêlent au chant. Bon, copieux, pas cher !   .

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17  mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : SPECTACLE EN CUISINE

L’événement SPECTACLE EN CUISINE Besançon a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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