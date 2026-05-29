SPECTACLE EN CUISINE cour d’honneur Besançon

Informations pratiques

Besançon

SPECTACLE EN CUISINE

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

SPECTACLE EN CUISINE Par l’association Une Grange à Fondremand

Un cocktail d’humour et d’opéra à déguster en plein air ! Retrouvez la Mère Paulette et son commis dans leur cuisine décalée pour un spectacle musical savoureux, proposé par la compagnie Une Grange à Fondremand. Des haricots au piano, de la poésie au rire, laissez-vous tenter par cette recette joyeuse

D’Offenbach à Rossini, des haricots à la pomme de terre, du piano à la voix, retrouvez la Mère Paulette et son commis dans leur cuisine. Une cuisine simple et généreuse où le rire et l’amour se mêlent au chant. Bon, copieux, pas cher ! .

cour d’honneur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : SPECTACLE EN CUISINE

L’événement SPECTACLE EN CUISINE Besançon a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON