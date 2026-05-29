Conférence Grand Séminaire de Besançon Salle B Centre diocésain Besançon

Besançon

Conférence Grand Séminaire de Besançon

Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Lors de cette conférence documentée, arrêtez-vous sur l’histoire du Grand Séminaire de Besançon qui occupait ces lieux, des origines à nos jours. Appréhendez la vie austère et régulière, faite de discipline, de fêtes religieuses dignement célébrées, d’événements douloureux ou joyeux. En ces murs se trouvait un Grand séminaire, lieu de formation des séminaristes (futurs prêtres). Redécouvrez ce passé, la vie austère et régulière, faite de discipline, de fêtes religieuses dignement célébrées, d’événements douloureux ou joyeux. .

Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Conférence Grand Séminaire de Besançon

L’événement Conférence Grand Séminaire de Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON