Gala de Magie La nuit de l’illusion Parc Saint-Etienne Besançon

Besançon

Gala de Magie La nuit de l’illusion

Parc Saint-Etienne 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-08 23:59:00

Date(s) :

2026-07-08

Le mercredi 8 juillet, la Citadelle accueillera un événement inédit dans l’enceinte du monument la Nuit de l’illusion, un grand gala de magie en plein air imaginé par le Cercle magique comtois. .

Parc Saint-Etienne 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Gala de Magie La nuit de l’illusion

L’événement Gala de Magie La nuit de l’illusion Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)