Gala de Magie La nuit de l’illusion Parc Saint-Etienne Besançon
Gala de Magie La nuit de l’illusion Parc Saint-Etienne Besançon mercredi 8 juillet 2026.
Besançon
Gala de Magie La nuit de l’illusion
Parc Saint-Etienne 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08 23:59:00
Date(s) :
2026-07-08
Le mercredi 8 juillet, la Citadelle accueillera un événement inédit dans l’enceinte du monument la Nuit de l’illusion, un grand gala de magie en plein air imaginé par le Cercle magique comtois. .
Parc Saint-Etienne 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Gala de Magie La nuit de l’illusion
L’événement Gala de Magie La nuit de l’illusion Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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