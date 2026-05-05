Exposition Créarts promo 2026 Espace Ledeur Besançon

Besançon

Exposition Créarts promo 2026

Espace Ledeur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 09:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-18

Exposition Créarts promo 2026 Lycée Saint-Jean

Où vous pouvez venir découvrir les réalisations des étudiants de la classe préparatoire Créarts du Lycée Saint-Jean de Besançon. Ils y présenteront les travaux réalisés au cours de l’année dans les disciplines enseignées volume, arts plastiques, graphisme, architecture, design, photographie… .

Espace Ledeur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Exposition Créarts promo 2026

L’événement Exposition Créarts promo 2026 Besançon a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON