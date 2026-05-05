Exposition Créarts promo 2026 Espace Ledeur Besançon
Exposition Créarts promo 2026 Espace Ledeur Besançon lundi 18 mai 2026.
Besançon
Exposition Créarts promo 2026
Espace Ledeur 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 09:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-18
Exposition Créarts promo 2026 Lycée Saint-Jean
Où vous pouvez venir découvrir les réalisations des étudiants de la classe préparatoire Créarts du Lycée Saint-Jean de Besançon. Ils y présenteront les travaux réalisés au cours de l’année dans les disciplines enseignées volume, arts plastiques, graphisme, architecture, design, photographie… .
Espace Ledeur 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Exposition Créarts promo 2026
L’événement Exposition Créarts promo 2026 Besançon a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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