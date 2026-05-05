Goûter partagé aux Vaîtes, Un jardin populaire aux Vaîtes, Besançon

Goûter partagé aux Vaîtes Dimanche 7 juin, 16h00 Un jardin populaire aux Vaîtes Doubs

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, après la visite guidée, venez échanger avec les membres de l’association Les Jardins des Vaîtes lors d’un goûter partagé.

Vous pouvez apporter, si vous le souhaitez, un petit quelque chose à partager.

https://vimeo.com/358080128

Un jardin populaire aux Vaîtes 42 rue Anne Frank, 25000 Besançon Besançon 25000 Vaite Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/jardinsdesvaites/ [{« data »: {« author »: « Juste Ici », « cache_age »: 86400, « description »: « »u201cJardineru201d revient comme un mot lestu00e9 du2019une nouvelle audace, et le u201cjardinu201d excu00e8de ici tout pru00e9 carru00e9. Cu2019est une pratique plus vaste, un grand appel du2019air, une ru00e9occupation de lu2019avenir un u00e9peron, une chance de se rapporter du2019une nouvelle maniu00e8re u00e0 lu2019existant, dans cette situation tru00e8s mu00ealu00e9e, indu00e9mu00ealable, de u201cdiversitu00e9 contaminu00e9eu201d (Anna Tsing). Gilles Clu00e9ment nous a ru00e9appris ce que cu2019est que jardiner : cu2019est privilu00e9gier en tout le vivant, u201cfaireu201d certes, mais faire moins (ou plutu00f4t : faire le moins possible contre et le plus possible avec), diminuer les actions et pourtant accrou00eetre la connaissance (avec le sol, avec les peuples), faire place u00e0 la vie qui su2019invente partout, jusque dans les du00e9laissu00e9su2026 On peut agir comme on jardine : u00e7a veut dire favoriser en tout la vie, parier sur des inventions, croire aux mu00e9tamorphoses, prendre soin du jardin planu00e9taire; on peut bu00e2tir comme on jardine (cela demande de mu00ealer architecture pu00e9renne et architecture provisoire, de pas tout vouloir u201cinstalleru201d, de prendre des du00e9cisions collectives sur ce que lu2019on gardera, et ce dont au contraire on accepte la disparition). Il ne su2019agit pas de du00e9sirer peu, mais au contraire du2019imaginer davantage, de connau00eetre davantage, de changer de registre du2019abondance et du2019u00e9lu00e9vation.nJardiner les possibles ce nu2019est du00e9cidu00e9ment ni sauver ni restaurer, ni remettre en u00e9tat ni revenir; mais repartir, inventer, u00e9largir, relancer lu2019imagination, du00e9clore, sauter du manu00e8ge, pru00e9fu00e9rer la vie. »nn »Nos cabanesu201d, Marielle Macu00e9.nn> Retrouvez « Nos jardins » sous forme de livret aux u00c9ditions Juste Ici (contact@bien-urbain.fr)n> Vidu00e9o ru00e9alisu00e9e par : MZM project – Kristina Bohres & Nazar Tymoshchukn> Sous titres : association Juste Icin> Bien Urbain #9, juin 2019n> www.anaisflorin.com », « type »: « video », « title »: « BIEN URBAIN 2019 – Anau00efs Florin – « Nos jardins » », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/815749650-6d13c05a6b283102696ff365b78f90f64efe1dc33cecfd76c02ec34817f60dfe-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/358080128 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/bienurbain », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/358080128 »}] Un jardin populaire et vivrier aux Vaîtes Au croisement des rues Anne Frank et François Rein.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, après la visite guidée, venez échanger avec les membres de l’association Les Jardins des Vaîtes lors d’un goûter partagé.

© Anaïs Florin