Festival La Via Musica Alta Capella Besançon
Festival La Via Musica Alta Capella Besançon dimanche 7 juin 2026.
Besançon
Festival La Via Musica Alta Capella
Château de Belvoir Besançon Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 15:30:00
Date(s) :
2026-06-07
L’Ensemble Par le Regart joue des œuvres de l’école franco-flamande de Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Guillaume de Machaut. .
Château de Belvoir Besançon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com
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English : Festival La Via Musica Alta Capella
L’événement Festival La Via Musica Alta Capella Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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