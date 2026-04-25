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Festival La Via Musica Alta Capella Besançon

Festival La Via Musica Alta Capella Besançon dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Château de Belvoir

Ville : 25430 Besançon

Département : Doubs

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 8 8 Tarif réduit Tarif réduit

Besançon

Festival La Via Musica Alta Capella

Château de Belvoir Besançon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07 15:30:00

Date(s) :
2026-06-07

L’Ensemble Par le Regart joue des œuvres de l’école franco-flamande de Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Guillaume de Machaut.   .

Château de Belvoir Besançon 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33  contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Alta Capella

L’événement Festival La Via Musica Alta Capella Besançon a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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