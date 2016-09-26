Rando au fil de l’eau SNB Besançon

Besançon

Rando au fil de l’eau

SNB 18 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:30:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22 2026-09-26

La rand’eau kayak change de nom ! Elle s’appellera désormais la Rando au fil de l’eau. Même concept mais changement de bateau elle ne se fera plus en kayak mais en dragon boat et accompagnée d’un guide conférencier pour faire découvrir la ville de Besançon.

Le parcours

Départ du club, passage du barrage de Micaud, quai Vauban, arrivée au parc de la gare d’eau, passage sous la Citadelle et retour au club.

Les infos

Arrivée recommandée à 15h30 pour recevoir l’équipement et les consignes de sécurité

Pas de limite d’âge la seule condition est de savoir nager

Groupe de 20 personnes maximum

Inscription obligatoire via le site internet !

20 euros pour les adultes ; 15 euros pour les enfants

Les dates à retenir

13 et 27 juin à 16h

4 et 25 juillet à 16h

8 et 22 août à 16h

26 septembre à 16h .

SNB 18 Avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rando au fil de l’eau

L’événement Rando au fil de l’eau Besançon a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON