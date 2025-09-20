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Association AGHC Médiation culturelle Chapelle centre diocésain Besançon

Association AGHC Médiation culturelle Chapelle centre diocésain Besançon dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Chapelle centre diocésain

Adresse : 20, Rue Mégevand

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 5 5 8 Tarif réduit Tarif réduit

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

Chapelle centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Concert Musique baroque
MUSIQUE DE SALON EN FRANCE DURANT LE GRAND SIÈCLE
Présenté par l’ensemble Les Alizés
Avec Clémence Comte (flûtes) & Michaël Parisot (clavecin).
Autour des œuvres d’Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani et Francesco Barsanti
La musique instrumentale de l’époque se répartissait en deux catégories, les œuvres de circonstance qu’exigeait le service du Roi et les innombrables recueils destinés au divertissement, la musique de chambre de l’époque. On y trouve ainsi quelques sonates, genre d’origine italienne, mais beaucoup plus de suites, sous la forme plus libre et plus variée qu’on préférait en France.   .

Chapelle centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17  mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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