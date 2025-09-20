Association AGHC Médiation culturelle Chapelle centre diocésain Besançon
Association AGHC Médiation culturelle Chapelle centre diocésain Besançon dimanche 14 juin 2026.
Besançon
Association AGHC Médiation culturelle
Chapelle centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Concert Musique baroque
MUSIQUE DE SALON EN FRANCE DURANT LE GRAND SIÈCLE
Présenté par l’ensemble Les Alizés
Avec Clémence Comte (flûtes) & Michaël Parisot (clavecin).
Autour des œuvres d’Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani et Francesco Barsanti
La musique instrumentale de l’époque se répartissait en deux catégories, les œuvres de circonstance qu’exigeait le service du Roi et les innombrables recueils destinés au divertissement, la musique de chambre de l’époque. On y trouve ainsi quelques sonates, genre d’origine italienne, mais beaucoup plus de suites, sous la forme plus libre et plus variée qu’on préférait en France. .
Chapelle centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
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English : Association AGHC Médiation culturelle
L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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