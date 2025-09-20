Association AGHC Médiation culturelle Chapelle centre diocésain Besançon

Besançon

Association AGHC Médiation culturelle

Chapelle centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert Musique baroque

MUSIQUE DE SALON EN FRANCE DURANT LE GRAND SIÈCLE

Présenté par l’ensemble Les Alizés

Avec Clémence Comte (flûtes) & Michaël Parisot (clavecin).

Autour des œuvres d’Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani et Francesco Barsanti

La musique instrumentale de l’époque se répartissait en deux catégories, les œuvres de circonstance qu’exigeait le service du Roi et les innombrables recueils destinés au divertissement, la musique de chambre de l’époque. On y trouve ainsi quelques sonates, genre d’origine italienne, mais beaucoup plus de suites, sous la forme plus libre et plus variée qu’on préférait en France. .

Chapelle centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

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English : Association AGHC Médiation culturelle

L’événement Association AGHC Médiation culturelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON