Soirée découverte de la faune et la flore du Val de Morteau atlas de la Biodiversité du Doubs Horloger Salle de l’Escale, Morteau Morteau

Soirée découverte de la faune et la flore du Val de Morteau atlas de la Biodiversité du Doubs Horloger
Salle de l’Escale, Morteau 1 Rue du Stade Morteau Doubs
Gratuit
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 23:50:00
2025-12-05
Combien d’espèces vivent dans nos forêts, prairies ou zones humides du Val de Morteau ? Venez le découvrir lors d’une soirée ludique remplie d’anecdotes et d’échanges ! Cet événement prévoit un temps de conférence puis des ateliers participatifs pour petits et grands.
Au programme
– Découverte des espèces emblématiques et plus ordinaires, mais tout aussi importantes, de la faune et la flore du Val de Morteau
– Zoom sur les endroits où les données naturalistes manquent encore et pour lesquelles votre participation est précieuse
– Echanges sur les actions à mettre en œuvre chez soi ou dans sa commune en faveur de la préservation de l’environnement et de ses habitants
– Ateliers traces et indices de présence
… avec de nombreux supports et ressources pour en apprendre davantage sur le sujet (expositions, vidéos, cartes…).
En présence des agents du Parc naturel régional du Doubs Horloger, de la LPO BFC et du Conservatoire d’Escapes Naturels FC. .
Salle de l’Escale, Morteau 1 Rue du Stade Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 53 32 info@parcdoubshorloger.fr
