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Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey

Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey samedi 13 juin 2026.

Adresse : Tourbière du Verbois

Ville : 25210 Le Russey

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Le Russey

Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois

Tourbière du Verbois Le Russey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Randonnée facile de moins de 5 km Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer.   .

Tourbière du Verbois Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   natura2000@doubsdessoubre.fr

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English : Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois

L’événement Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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