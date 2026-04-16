Le Russey

Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois

Tourbière du Verbois Le Russey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Randonnée facile de moins de 5 km Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer. .

Tourbière du Verbois Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté natura2000@doubsdessoubre.fr

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English : Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois

L’événement Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER