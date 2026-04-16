Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey
Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey samedi 13 juin 2026.
Le Russey
Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois
Tourbière du Verbois Le Russey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Randonnée facile de moins de 5 km Prévoir des vêtements adaptés à la marche en forêt et aux conditions météorologiques du jour ainsi que de quoi se désaltérer. .
Tourbière du Verbois Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté natura2000@doubsdessoubre.fr
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English : Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois
L’événement Découverte des enjeux de la tourbière du Verbois Le Russey a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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