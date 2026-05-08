Ça roule sur le plateau Salle des fêtes Le Russey
Ça roule sur le plateau Salle des fêtes Le Russey samedi 20 juin 2026.
Le Russey
Ça roule sur le plateau
Salle des fêtes 15C Rue du Maréchal Foch Le Russey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le territoire du Plateau du Russey se met à l’heure du vélo avec l’organisation d’une grande journée festive et conviviale intitulée Ça roule sur le Plateau . Cet événement, ouvert à tous les publics, vise à promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes sportive, familiale, utilitaire et inclusive. Une journée festive avec des randonnées vélo encadrées proposées, des stands de sensibilisation, un manège à propulsion, des stands de réparation de vélo et de nombreuses autres animations. .
Salle des fêtes 15C Rue du Maréchal Foch Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 81 26 contact@cc-russey.fr
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English : Ça roule sur le plateau
L’événement Ça roule sur le plateau Le Russey a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER