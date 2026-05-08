Ça roule sur le plateau Salle des fêtes Le Russey

Le Russey

Ça roule sur le plateau

Salle des fêtes 15C Rue du Maréchal Foch Le Russey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le territoire du Plateau du Russey se met à l’heure du vélo avec l’organisation d’une grande journée festive et conviviale intitulée Ça roule sur le Plateau . Cet événement, ouvert à tous les publics, vise à promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes sportive, familiale, utilitaire et inclusive. Une journée festive avec des randonnées vélo encadrées proposées, des stands de sensibilisation, un manège à propulsion, des stands de réparation de vélo et de nombreuses autres animations. .

Salle des fêtes 15C Rue du Maréchal Foch Le Russey 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 81 26 contact@cc-russey.fr

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English : Ça roule sur le plateau

L’événement Ça roule sur le plateau Le Russey a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER