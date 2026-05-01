Stage photographier en noir et blanc Besançon

Besançon

Stage photographier en noir et blanc

Place de la Révolution Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée consacrée à la photographie en noir et blanc, un élément fondamental pour diriger le regard et donner une dimension émotionnelle à vos images. Le noir et blanc devient un outil d’interprétation plutôt qu’une simple désaturation contrastes, formes, textures et lumière deviennent des piliers de narration visuelle.

Je vous amène avec ma méthode, à voir et penser en noir et blanc dès la prise de vue, pour construire des images plus sobres et fortes.

Objectifs pédagogiques

• Apprendre à visualiser et anticiper le rendu noir et blanc avant de déclencher.

• Maîtriser la lecture de la lumière comprendre comment elle se traduit en valeurs tonales.

• Savoir gérer les contrastes et placer les ombres et les hautes lumières pour donner de la matière à l’image.

• Perfectionner sa composition en s’initiant au minimalisme et à la lecture des plans.

• Utiliser le noir et blanc comme un outil de narration émotionnelle.

• Développer une vision plus fine, utile aussi pour enrichir ta pratique de la couleur.

Programme

• Accueil et briefing (~30min)

• Apports théoriques (~1h) La lumière en niveaux de gris — comprendre les contrastes et les valeurs tonales

• Exercices techniques (~3h) En extérieur, alternant architectures, scènes de rue et éléments naturels pour travailler les textures et les formes.

• Focus techniques en situation (~1h) Choisir son réglage et son exposition pour traduire une intention visuelle précise.

• Débrief collectif et échanges (~1h) Retour sur les images produites et conseils personnalisés pour consolider cette nouvelle manière de voir.

Ce stage est ouvert aux photographes débutants et intermédiaires. Aucun prérequis technique particulier. .

Place de la Révolution Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 48 57 62 contact@florian-houdelot.fr

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English : Stage photographier en noir et blanc

L’événement Stage photographier en noir et blanc Besançon a été mis à jour le 2026-05-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)