Vernissage des nouvelles expositions au Frac Frac Franche-Comté Besançon
Vernissage des nouvelles expositions au Frac Frac Franche-Comté Besançon samedi 13 juin 2026.
Besançon
Vernissage des nouvelles expositions au Frac
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Du 14 juin 2026 au 3 janvier 2027, le Frac présente quatre nouvelles expositions !
Nina Laisné, un monde renversé Commissariat Sylvie Zavatta directrice du Frac
Lucinda Childs — une subversion du cadre Commissariat Lou Forster
Chimères exposition de la collection du Frac Commissariat Sylvie Zavatta directrice du Frac
Stéphanie Saadé, Portrait d’un Lac focus sur la collection du Frac
Rendez-vous pour leur vernissage le samedi 13 juin à partir de 18h30.
Entrée gratuite pour toutes et tous. .
Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage des nouvelles expositions au Frac
L’événement Vernissage des nouvelles expositions au Frac Besançon a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Vente tout à 1€ Salle polyvalente Malcombe Besançon 9 juin 2026
- Nicolas Cattin, Maison de l’Architecture de Franche-Comté, Besançon 9 juin 2026
- Festival Grandes Heures Nature Besançon 11 juin 2026
- MESSMER – 13HZ – MICROPOLIS Besancon 12 juin 2026
- Lupin dans la Ville Besançon 13 juin 2026