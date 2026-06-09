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Vernissage des nouvelles expositions au Frac Frac Franche-Comté Besançon

Vernissage des nouvelles expositions au Frac Frac Franche-Comté Besançon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Frac Franche-Comté

Adresse : 12 Avenue Arthur Gaulard

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Besançon

Vernissage des nouvelles expositions au Frac

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Du 14 juin 2026 au 3 janvier 2027, le Frac présente quatre nouvelles expositions !

Nina Laisné, un monde renversé Commissariat Sylvie Zavatta directrice du Frac
Lucinda Childs — une subversion du cadre Commissariat Lou Forster
Chimères exposition de la collection du Frac Commissariat Sylvie Zavatta directrice du Frac
Stéphanie Saadé, Portrait d’un Lac focus sur la collection du Frac

Rendez-vous pour leur vernissage le samedi 13 juin à partir de 18h30.
Entrée gratuite pour toutes et tous.   .

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Vernissage des nouvelles expositions au Frac

L’événement Vernissage des nouvelles expositions au Frac Besançon a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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