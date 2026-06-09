Vernissage des nouvelles expositions au Frac Frac Franche-Comté Besançon samedi 13 juin 2026.

Besançon

Vernissage des nouvelles expositions au Frac

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Du 14 juin 2026 au 3 janvier 2027, le Frac présente quatre nouvelles expositions !

Nina Laisné, un monde renversé Commissariat Sylvie Zavatta directrice du Frac

Lucinda Childs — une subversion du cadre Commissariat Lou Forster

Chimères exposition de la collection du Frac Commissariat Sylvie Zavatta directrice du Frac

Stéphanie Saadé, Portrait d’un Lac focus sur la collection du Frac

Rendez-vous pour leur vernissage le samedi 13 juin à partir de 18h30.

Entrée gratuite pour toutes et tous. .

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vernissage des nouvelles expositions au Frac

L’événement Vernissage des nouvelles expositions au Frac Besançon a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)