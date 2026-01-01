Nuit de la Cité des Arts une soirée artistique & festive avec le Conservatoire, le Frac, Le Pixel et Le Bastion Frac Franche-Comté Besançon

Nuit de la Cité des Arts une soirée artistique & festive avec le Conservatoire, le Frac, Le Pixel et Le Bastion

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs

La Cité des Arts de Besançon inaugure la première édition d’un nouveau temps fort partagé entre le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Besançon Métropole, le Frac Franche-Comté, Le Bastion et Le Pixel Taqueria Quest.

Ancrée au sein du dispositif national Nuit des conservatoires, et pensée comme une invitation à la découverte de ce beau site et des différentes pratiques artistiques qui s’y cachent, la soirée invite le public à circuler librement entre spectacles, concerts, ateliers, conférences et initiation aux jeux de société.

Au Conservatoire, une succession de concerts et de spectacles mettra en lumière la diversité des disciplines enseignées musique classique à contemporaine, musiques anciennes, musiques actuelles amplifiées, chant, danse classique et contemporaine et théâtre.

À cette occasion, les élèves de théâtre proposeront la lecture d’une pièce inédite de Sylvain Levey, artiste associé au CRR pour la saison 2025/2026. Écrite dans le cadre d’un abécédaire théâtral consacré à l’enfance en France, cette courte pièce, associée à la lettre H, offre une découverte du conservatoire, de son fonctionnement et de son atmosphère à travers le regard d’un jeune élève.

De son côté, le Frac, acteur majeur de la création contemporaine en région, proposera une rencontre avec l’artiste Lydie Jean-Dit-Pannel, autour de son parcours et de ses marches performatives, interrogeant la mémoire, la résistance et la lenteur comme formes d’engagement. La bibliothèque du Frac présentera la bibliothèque idéale proposée par les artistes en lien avec les trois expositions en cours, tandis qu’un atelier participatif et coopératif, imaginé autour de l’oeuvre Madre-padre-monte de l’artiste bisontine Carolina Fonseca, invitera petits et grands à expérimenter le collage, le dessin et le jeu, pour une approche ludique et partagée de l’art contemporain.

De plus, prélude à sa réouverture très attendue, Le Pixel se dévoilera sous une nouvelle forme entre taqueria et coffee shop. Alliant cuisine engagée et ludothèques, ce lieu central de la Cité des Arts proposera des initiations aux jeux de société tout au long de la soirée.

Enfin, Le Bastion proposera une soirée consacrée aux musiques actuelles avec la première performance bisontine d’Elements of Baraka, entre transe gnawa traditionnelle et rythmes électroniques contemporains. Précédé d’un warm-up de CMGA et suivie d’un set de Mula, DJ reconnu de la scène électronique internationale, c’est Le Bastion qui clôturera cette 1ère édition de la Nuit de la Cité des Arts.

Les évènements sont gratuits (dans la limite des places disponibles)

excepté le concert au Bastion à 21H 10€ en prévente 12€ sur place Réservations par ici

Possibilité de restauration sur place Le Pixel Taqueria Quest signe sa soirée de pré-ouverture en ouvrant son espace restauration.

L’occasion de découvrir en avant-première l’univers du restaurant à travers une sélection de plats d’inspiration mexicaine, mêlant cuisine conviviale, saveurs généreuses et esprit festif. Une première immersion gourmande avant l’ouverture officielle. .

