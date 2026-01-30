Antti Paalanen invite Kristina Kuusisto Garaj Duro Rostrenen

Antti Paalanen invite Kristina Kuusisto

Garaj Duro 39 Rue Ollivier Perrin Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

L’appel du Nord

Après deux éditions chromatiques , l’accordéon diatonique est cette fois à l’honneur avec un invité d’exception le Finlandais Antti Paalanen, maître dans l’art d’unir la chaleur populaire de l’accordéon aux beats hypnotiques de l’électro.

Son style brut, personnel et sauvage intègre aussi un chant guttural inspiré des traditions sibériennes.

Le concert d’ouverture du stage réunit Antti Paalanen et la bandonéoniste Kristina Kuusisto, originaire elle aussi de Finlande et résidant en Bretagne.

À la voix chamanique nourrie de chants nordiques viennent se mêler des accents argentins et une bonne dose d’humour scandinave. Leur première rencontre sur scène a eu lieu en 2024 à l’Espace Roudour (Saint-Martin-des-Champs). L’aventure ne pouvait s’arrêter là les voilà de retour sur scène spécialement pour Plié/Déplié !

Org. La Grande Boutique MuuT Production La Fiselerie .

Garaj Duro 39 Rue Ollivier Perrin Rostrenen 22110 Côtes-d'Armor Bretagne

English :

