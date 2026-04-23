Murmure en concert Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen

Rostrenen

Murmure en concert

Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Musiques et chants des Balkans à l’Herboristerie-Café La Ronce

Org. La Ronce .

Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67

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English :

L’événement Murmure en concert Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Kreiz Breizh