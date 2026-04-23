Murmure en concert Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen
Murmure en concert Herboristerie-Café La Ronce Rostrenen jeudi 23 avril 2026.
Rostrenen
Murmure en concert
Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Musiques et chants des Balkans à l’Herboristerie-Café La Ronce
Org. La Ronce .
Herboristerie-Café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67
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English :
L’événement Murmure en concert Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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