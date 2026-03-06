Lecture musicale Bibliothèque municipale Rostrenen

Lecture musicale

Bibliothèque municipale 1 rue Emile Bouétard Rostrenen Côtes-d’Armor

Lecture musicale pour les enfants de 0 à 3 ans

Grâce à la musique, Ludivine Wiéjota (intervenante musicale) donne vie aux histoires lues aux tout-petits. Les parents y découvrent aussi des astuces simples à refaire à la maison. Dans le cadre du programme A petits pas, lis avec moi . Organisation CCKB et bibliothèque. .

Bibliothèque municipale 1 rue Emile Bouétard Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 75 56 27

