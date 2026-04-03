Bourse aux Vélos 4 ème édition salle des fêtes Rostrenen

Rostrenen

Bourse aux Vélos 4 ème édition

salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

L’association Kbicylette est une association qui promeut l’usage du vélo pour tous et toutes au quotidien dans le Kreiz breizh. L’association organise sa 4ème bourse aux vélos le samedi 2 mai 2026 à la salle des fêtes de Rostrenen.

De 9h à 12h dépôt des vélos de 14h à 17h achat de 17h à 18h retrait.

Org. Kbicyclette .

salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 67 88 25

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English :

L’événement Bourse aux Vélos 4 ème édition Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh