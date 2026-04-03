Bourse aux Vélos 4 ème édition salle des fêtes Rostrenen
Bourse aux Vélos 4 ème édition salle des fêtes Rostrenen samedi 2 mai 2026.
Rostrenen
Bourse aux Vélos 4 ème édition
salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
L’association Kbicylette est une association qui promeut l’usage du vélo pour tous et toutes au quotidien dans le Kreiz breizh. L’association organise sa 4ème bourse aux vélos le samedi 2 mai 2026 à la salle des fêtes de Rostrenen.
De 9h à 12h dépôt des vélos de 14h à 17h achat de 17h à 18h retrait.
Org. Kbicyclette .
salle des fêtes Impasse Vinogen Ar Feunten Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 86 67 88 25
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English :
L’événement Bourse aux Vélos 4 ème édition Rostrenen a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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