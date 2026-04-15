Bourse aux vélos, Salle des fêtes Guillaume Le Caroff 1 Esplanade des Justes Parmi la Nation 22110 Rostrenen, Rostrenen

Bourse aux vélos Samedi 2 mai, 09h00 Salle des fêtes Guillaume Le Caroff 1 Esplanade des Justes Parmi la Nation 22110 Rostrenen Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T09:00:00+02:00 – 2026-05-02T18:00:00+02:00

L’association Kbicylette est une association qui promeut l’usage du vélo pour tous et toutes au quotidien dans le Kreiz breizh. L’association organise sa 4ème bourse aux vélos le samedi 2 mai 2026 à la salle des fêtes de Rostrenen.

De 9h à 12h dépôt des vélos de 14h à 17h achat de 17h à 18h retrait.

Tous les vélos bénéficierons d’un diagnotistique mécanique avant la mise en vente et seront notifiés d’une fiche informative.

Plusieurs mécaniciens cycle seront présents pour conseiller les vendeurs et acheteurs.

Paiement en espèces uniquement.

L’association Ti Récup de Carhaix, ressourcerie y vendra également ses vélos.

Un stand réduction des déchets, réemploi y sera animé par la CCKB

Contacts : kbicyclette@protonmail.com

Elodie 06 86 67 88 25

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Vente de vélos d’occasion organisée par l’association Kbicyclette de Rostrenen