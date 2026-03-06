Histoires de découvertes du monde Laniscat, 2 place de l’église Rostrenen
mercredi 15 avril 2026.
Histoires de découvertes du monde
Laniscat, 2 place de l’église Bibliothèque municipale Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Histoires de découvertes du monde pour petites et grandes oreilles
Lecture de livres pour les enfants de 0 à 3 ans, sur le thème des découvertes du monde. Suivi d’un moment convivial autour d’un café ou d’un thé. Dans le cadre du programme d’animations A petits pas, lis avec moi .
Org. CCKB et bibliothèque. .
Laniscat, 2 place de l’église Bibliothèque municipale Rostrenen 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 49 75 56 27
